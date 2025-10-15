Mann vergisst Geldbeutel im McDonalds – und bekommt ihn nach einer Odyssee wieder

Eigentlich war Danijel Novak aus Ehingen in Baden-Württemberg nur auf der Durchreise, als er einen Zwischenstopp beim Schnellrestaurant McDonalds in Jettingen-Scheppach machte. Doch wie das Schicksal so wollte, machte er dort innerhalb eines halben Tages gleich zweimal Halt. Der 53-Jährige vergaß dort seinen Geldbeutel und fuhr kurzerhand zurück – ganze 438 Kilometer. „Es ist wirklich glimpflich ausgegangen“, sagt der Mann am Telefon.

Novak erzählt, dass er und sein Kollege Karoy Annusch Ende September spätabends aus Ehingen losgefahren waren, mit dem Ziel, in Ungarn zunächst einen Tag in einer Therme zu verbringen. Später sollte es für die beiden weiter nach Kroatien gehen. Da sie jedoch so spät erst losgefahren waren, machten sie noch eine Rast beim McDonalds in Jettingen-Scheppach, um noch etwas zu essen. „Da habe ich meinen Geldbeutel auf das Tablett gelegt, damit ich es im Blick habe“, so der 53-Jährige. Das stellte sich im Nachhinein als Fehler heraus. Denn beim Zurückbringen des Tabletts blieb das Portemonnaie unbemerkt darauf liegen.

Danijel Novak bemerkt erst in Österreich, dass sein Geldbeutel fehlt

Dass ihm der Geldbeutel fehlt, bemerkte der Mann auf Durchreise jedoch erst kurz vor Graz in Österreich. Er erzählt, dass sich er und sein Kollege bei ihrem zweiten Zwischenstopp in Kammern im Liesingtal eine Weile schlafen legten und dann um halb sechs Uhr morgens einen Kaffee holen wollten. „Da hab ich dann bemerkt, dass mir mein Geldbeutel fehlt“, sagt er. „Wir haben das komplette Auto auf den Kopf gestellt“, doch gefunden haben sie das Portemonnaie nicht. Dann kam dem 53-Jährigen eine Idee. Die beiden Männer auf Durchreise hatten sich beim Schnellrestaurant in Scheppach noch etwas zum Essen für die Fahrt mitgenommen. Auf dem Kassenzettel, der in der McDonalds-Tüte lag, stand eine Nummer der Filiale.

Die Nummer zum Glück: Auf dem Kassenzettel der McDonalds-Bestellung steht die Telefonnummer der Scheppacher Filiale. Nach einem Anruf dort ist der Ehinger erleichtert – Mitarbeiter haben seinen Geldbeutel gefunden. Foto: Danijel Novak

Novak rief kurzerhand dort an und fragte nach, ob die Mitarbeitenden dort zufälligerweise einen Geldbeutel gefunden hätten. „Der Schichtleiter nannte am Telefon dann meinen Vornamen. Da wusste ich sofort, dass sie ihn gefunden haben“, erzählt er. Nun standen die beiden vor der Entscheidung: „Wir hatten 321 Kilometer bis zum Ziel in Ungarn und 438 Kilometer bis Jettingen-Scheppach“, so der Ehinger. Schließlich setzten sich er und sein Kollege wieder ins Auto und fuhren zurück nach Deutschland.

Nach 880 Kilometern und elf Stunden ist der 53-Jährige erneut beim McDonalds in Scheppach

Gegen 11 Uhr vormittags wieder beim McDonalds angekommen, stellt Novak erleichtert fest, dass alles noch im Geldbeutel ist – auch die 70 Euro, die sich darin befanden. „Am Ende haben wir mehr an Sprit verfahren, als noch an Bargeld da war“, sagt er und lacht. „Wirklich, ein großes Lob an die McDonalds-Mitarbeiter und wie sie mit so etwas umgehen“, sagt Novak rückblickend. Der Mitarbeiter, der sein Portemonnaie gefunden hat, war zum Zeitpunkt seiner Rückkehr leider nicht mehr im Dienst, „sonst hätte ich ihm ein Dankeschön gegeben“. „Das einzige, was ich zum Dank machen konnte, war nochmal dort etwas zu essen. Und das haben wir dann auch getan“, erzählt der 53-Jährige.

880 Kilometer und elf Stunden waren Danijel Novak (rechts) und sein Begleiter Karoy Annusch unterwegs, um das Portemonnaie zurückzuholen. Die beiden machten ein Erinnerungsfoto an der Stelle in Österreich, als Novak aufgefallen war dass sein Geldbeutel fehlt. Foto: Danijel Novak

Erleichtert machten sich er und sein Kollege anschließend wieder auf die Reise in Richtung Ungarn. Die beiden machten nochmals eine Rast an der Stelle, an der ihnen aufgefallen ist, dass der Geldbeutel fehlt, und hielten ihr kleines Abenteuer mit einem Foto fest. „Nach 880 Kilometern und elf Stunden später“, so Novak, „aber so einen Dusel muss man erstmal haben.“ Für den Mann aus Ehingen braucht es diese Aufregung aber vorerst nicht mehr. „Ich hoffe, das passiert mir nicht noch einmal“, sagt er und lacht. Was ihm und seinem Kollegen aber bleibe, sei die Geschichte ihrer außergewöhnlichen Reise.