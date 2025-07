Gemeinderat beschließt: Überall Tempo 30 in Röfingen

Bereits in einer der vorangegangenen Sitzungen des Röfinger Gemeinderats war eine generelle Tempo-30-Regelung innerorts diskutiert worden. Anlass war eine von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Ortsteil Roßhaupten unterzeichnete Liste und der Wunsch, eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung in der dortigen Gartenstraße einzuführen. Gemeinderatsmitglied Stefan Hoss hatte damals angeregt, doch gleich in allen Straßen innerorts ein Tempolimit festzulegen. Der Punkt war seinerzeit zurückgestellt worden, man wolle zunächst die tatsächliche Situation bei den Ortsstraßen betrachten und wo bereits eine solche Regelung gelte, wie es in dem Beschluss hieß.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tempo Taschentücher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Röfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis