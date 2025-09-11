Icon Menü
Geplante Windkraftanlagen östlich von Burtenbach: Chancen und Herausforderungen

Burtenbach

Drehen sich östlich von Burtenbach bald Windräder?

Hier befindet sich eine Vorrangfläche für Windkraft. Drei Anlagen sollen zunächst auf der Gemarkung Oberwaldbach entstehen. Die wären höher als die im Scheppacher Forst.
Von Peter Wieser
    • |
    • |
    • |
    „Burtenbach-Berggehau“, so lautet die Bezeichnung des vorgesehenen Vorranggebiets für Windenergieanlagen östlich von Burtenbach. Dort sollen innerhalb der Gemarkung des Ortsteils Oberwaldbach (im Bild) in einem Privatwald im Bereich Brunnenkopf die ersten drei Windräder entstehen. Foto: Peter Wieser

    Im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller ist unter der Bezeichnung Burtenbach-Berggehau östlich des Marktes Burtenbach eine Fläche in der Größe von etwa 501 Hektar als Vorranggebiet für Windenergieanlagen vorgesehen. Bei der Ausweisung wurde der Markt Burtenbach als Träger öffentlicher Belange beteiligt und hatte sich seinerzeit klar für Windenergie auf dieser ausgesprochen. Bezüglich der Eigentumsverhältnisse gliedert sich die Gesamtfläche jedoch in drei verschiedene Bereiche. Um einen dieser ging es bei der Sitzung des Marktgemeinderats in dieser Woche – zunächst sollen im Gebiet Brunnenkopf innerhalb der Gemarkung Oberwaldbach in einem Privatwald drei Windkraftanlagen entstehen. Genauso wird sich der Burtenbacher Marktgemeinderat in absehbarer Zeit mit dem Entstehen von weiteren Windrädern auch auf den beiden anderen Flächen beschäftigen.

