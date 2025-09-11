Drehen sich östlich von Burtenbach bald Windräder?

Im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller ist unter der Bezeichnung Burtenbach-Berggehau östlich des Marktes Burtenbach eine Fläche in der Größe von etwa 501 Hektar als Vorranggebiet für Windenergieanlagen vorgesehen. Bei der Ausweisung wurde der Markt Burtenbach als Träger öffentlicher Belange beteiligt und hatte sich seinerzeit klar für Windenergie auf dieser ausgesprochen. Bezüglich der Eigentumsverhältnisse gliedert sich die Gesamtfläche jedoch in drei verschiedene Bereiche. Um einen dieser ging es bei der Sitzung des Marktgemeinderats in dieser Woche – zunächst sollen im Gebiet Brunnenkopf innerhalb der Gemarkung Oberwaldbach in einem Privatwald drei Windkraftanlagen entstehen. Genauso wird sich der Burtenbacher Marktgemeinderat in absehbarer Zeit mit dem Entstehen von weiteren Windrädern auch auf den beiden anderen Flächen beschäftigen.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89349 Burtenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis