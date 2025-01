Die Seniorenheime stehen vor gewaltigen Herausforderungen

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen steigt durch die demografische Entwicklung stetig, gleichzeitig wird die Suche nach geeignetem Personal immer schwieriger. Mit dieser Problematik sieht sich auch der Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises Günzburg konfrontiert. „Es ist eine herausfordernde Zeit und das Gesundheitswesen steht vor umfangreichen Reformen“, sagte Werkleiter Max Mayer in der gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Sozialausschuss. Die Zukunft sei „alles andere als rosig“. „Die Situation wird sich weiter zuspitzen, da in den kommenden Jahren viele Pflegekräfte altersbedingt in Ruhestand gehen“, erläuterte Mayer.

