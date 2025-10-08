„Das Rätsel war heute wieder schön einfach“

Ganz überrascht war Irmgard Müller aus Offingen, als sie erfahren hat, dass sie die Gewinnerin des Bilderrätsels unserer Zeitung ist. Am Mittwoch erhielt die 81-Jährige den Anruf, dass sie die Glückliche ist und 1000 Euro gewonnen hat. „Ich freue mich wahnsinnig darüber“, sagt sie. „Und es war reine Glückssache, dass ich ans Telefon gegangen bin“, erzählt die Offingerin, denn bei Anrufen von fremden Nummern ist sie eigentlich vorsichtig.

Kurz vor Teilnahmeschluss rief Irmgard Müller mit dem Lösungswort an – mit Erfolg

Die 81-Jährige berichtet, dass sie an diesem Morgen die Zeitung nicht wie gewöhnlich komplett gelesen hat. Darum warf sie am Nachmittag noch einmal einen Blick hinein und widmete sich dem Rätsel. „Ich will ihnen gar nicht sagen, wann ich es gelöst hab’“, sagt Müller und lacht. 15 Minuten vor Teilnahmeschluss rief sie mit dem Lösungswort an. „Schokoladenhase, dieses Mal war das Rätsel wieder schön einfach.“ Bei dem vergangenen Bild mit dem „Drahtesel“ habe sie hingegen etwas länger gebraucht, um auf die Antwort zu kommen. Aber die Schokolade in Verbindung mit dem Hasen kombinierte sie an diesem Tag in Sekundenschnelle.

Für Müller ist es das erste Mal, dass sie bei einem Gewinnspiel Geld gewonnen hat. Sie verrät, dass sie als Kind mal an einem Rätsel teilgenommen hatte. „Da habe ich einen Fotoapparat gewonnen, mit dem haben meine Eltern damals Fotos gemacht“, erzählt sie, das sei aber schon lange her. Pläne für ihren unerwarteten Gewinn hat die Offingerin noch nicht, sie lasse es auf sich zukommen. „Das muss jetzt erst einmal sacken“, sagt die 81-Jährige.