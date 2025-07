Böllerschützen freuen sich über Spende

Groß war die Freude bei der Böllerschützenabteilung des Soldaten- und Kameradenvereins Landensberg/Glöttweng, als ihnen der Privatkundenberater der VR-Bank Donau-Mindel eG Burgau Tobias Knöpfle bei der Jahreshauptversammlung in Glöttweng eine Gutschrift von 500 Euro überreichte. Die örtliche Genossenschaftsbank unterstützt alljährlich soziale Projekte in der Region, die der Brauchtumspflege und der Gemeinschaft dienen. In Landensberg üben mittlerweile zwölf junge Erwachsene aus vier Holzwinkelgemeinden das Böllerschießen aus. Erstmals gab es am Jahresanfang ein „Neujahrsanschießen“ in Landensberg und in Glöttweng, sowie einen „Jubiläumssalut“ für alle Vereinsmitglieder, die im aktuellen Jahr einen runden Geburtstag hatten und noch haben. Dies geschah vor der Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende Georg Fink dankte Tobias Knöpfle für die großzügige Geldzuwendung. Die Böllerschützen sind gerade dabei, sich einheitlich mit Hemd, Jacke und Hut einzukleiden. Rund zehn Einsätze hatte die Abteilung im vergangenen Jahr, berichtete der Referent der Böllerschützenabteilung Erwin Schwab. Früher war das „Böllern“ meist bei der Beerdigung eines Kriegsteilnehmers gefragt, heute sind es Einsätze bei Geschäftsjubiläen, Neueröffnungen und Geburtstagen. Auch Bürgermeister Leonhard Steinle freute sich über die großzügige Unterstützung der VR-Bank Donau-Mindel und bezeichnete die Böllerschützen als ein weiteres Aushängeschild der Gemeinde.

