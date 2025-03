Neuwahlen beim CSU-Ortsverband Haldenwang

Im Mittelpunkt der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Haldenwang standen heuer eine Nachbetrachtung der vorgezogenen Bundestagswahl, Berichte der örtlichen kommunalen Mandatsträger sowie Neuwahlen der Vorstandschaft. In seinem Jahresbericht blickte der Vorsitzende Michael Straub auf eine Vielzahl von Veranstaltungen zurück. Über 100 Besucher informierten sich über die Energiegewinnung in Wildpoldsried bei einer Versammlung in Konzenberg. Der Kreisrat Peter Finkel aus Haldenwang berichtete über die Arbeit des Kreistags und über bevorstehende Baumaßnahmen. Bei der Ankunft von Flüchtlingen sei im Landkreis eine deutliche Entspannung zu erkennen. Die Mietcontainer stehen meist leer. Auch angemietete Räumlichkeiten werden wieder zurückgegeben. Die „Bezahlkarte“ für Asylbewerber sei derzeit nicht in Betrieb. Auch die umstrittenen „1 € Jobs“ werden nicht vergeben. Der Schatzmeister des „Arbeitskreises Energiewende in Bayern“ Karl Oberschmid aus Winterbach berichtet über den Stand der alternativen Energien wie Solar- und Windkraft. Wiedergewählt wurde Michael Straub aus Konzenberg. Seine Stellvertreter sind Doris Egger, Georg Baur und Herbert Riehr. Das Amt des Schatzmeisters hat Peter Finkel inne. Dorothea Schretzenmaier bleibt weiterhin Schriftführer. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden einstimmig gewählt: Hedwig Bierlein, Bernhard Bronner, Felix Foag, Christian Hofmann, Maria Granz, Karl Oberschmid, Albert Rau und Christina Wörner.

Haldenwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Straub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis