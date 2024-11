Vorsitzende der Senioren feiert 85. Geburtstag

Im Mittelpunkt der Seniorenrunde im Oktober stand diesmal der 85. Geburtstag der Vorsitzenden Ingeborg Heitz-Winkler. Rund 30 Senioren sangen der rührigen Vorsitzenden „ein Ständchen“ im Gasthaus Adler. Johann Haas und Evi Haltmayer überreichten ihr ein Geschenk. Ihr Stellvertreter Johann Haas fand lobende Worte: „Liebe Ingeborg, du wirst nicht älter, sondern reicher an Jahren. Wir danken dir für deine aufopfernde Arbeit.“ Ingeborg Heitz-Winkler zog 1972 mit ihrem Mann von Augsburg nach Landensberg in das neu angelegte Neubaugebiet. Die gelernte IT-Expertin leitet seit 13 Jahren die Seniorenrunde sowie die Stuhlgymnastik der Senioren im Sportverein. Energisch und verantwortungsbewusst vertritt sie die Interessen der älteren Generation in ihrer Gemeinde und der von Haldenwang. Text/Foto: Georg Fink

