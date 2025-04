Miscanthus-Feld bei Bubesheim in Brand: Knapp 100 Einsatzkräfte vor Ort

Alarmstufe B3 am Freitagmittag um 12.03 Uhr in Bubesheim, die Feuerwehr wird wegen eines Brandes eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Bubesheim rückt an und stellt fest: Auf einem Feld Richtung Schneckenhofen raucht es. Wie stellvertretender Kommandant und Einsatzleiter Sven Marku mitteilt, habe der Acker vor Ort bereits gebrannt. Ein Maishäcksler habe sich im vorderen Bereich entzündet und sei von den Feuerwehrleuten abgeschlöscht worden. Da es vor Ort zwischenzeitlich Probleme mit der Löschwasserversorgung gab, sind weitere Einsatzkräfte nachgefordert worden. Insgesamt waren es laut Marku elf Feuerwehren, die im Einsatz waren. Außerdem die Polizei und ein Rettungsdienst als Vorsichtsmaßnahme, um den Zustand des Häckslerfahrers abzuklären. Bei dem Feld, das in Brand geriet, handelte es sich um Miscanthus, eine Gräserart, die sehr trocken ist und demnach schnell brennt.

Rund drei Stunden dauerte der Einsatz. Marku spricht auch einen Dank an die Landwirtschaft aus, die mit Grubber und Güllefass zur Hilfe eilte.

Zum Schaden und zur genauen Brandursache sind bisher keine Details bekannt. Das Feld ist laut Angaben des Einsatzleiters etwa 2000 Quadratmeter groß. Insgesamt waren 97 Einsatzkräfte vor Ort.