CSU Bibertal unter neuer Führung

In der sehr gut besuchten Versammlung der CSU Bibertal haben unter anderem die kommunalen Mandatsträger aus ihrer Arbeit berichtet. So gab Landrat Hans Reichart einen Überblick über die aktuelle Situation im Landkreis, ergänzt wurden seine Ausführungen durch den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages, Robert Strobel. In seinem Rechenschaftsbericht hat Hermann Vogg beschrieben, wie schwierig es ist, die Bürger für ein kommunales Amt zu gewinnen. Anschließend fand die Neuwahl des Vorstandes statt, in der sich dann Lutz Hirschberger gegenüber Hermann Vogg als neuer Vorsitzender durchgesetzt hat. Sein Stellvertreter ist Anton Dirr.

Neben den beiden Vorsitzenden wurde Julian Hirschberger zum Schatzmeister und Johannes Preußner als Schriftführer gewählt. Eugen Schneider stellte sich nach 20 Jahren als Schriftführer nicht mehr zu Wahl. Außerdem bekleiden Manfred Lohr, Florian Rüggemann, Felix Sauter, Stefan Ihle und Hermann Vogg die Ämter der Beisitzer. Auch die Vorbereitung der Kommunalwahl 2026 war ein wesentlicher Punkt der Tagesordnung. Der neue Vorstand wird sich diesem Thema mit voller Tatkraft annehmen - nicht zuletzt deswegen wurde er personell von bisher sieben auf neun Mitglieder erweitert.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.