John Francis O'Mara ist zurück bei den Country Friends Kötz

Nach über einem Jahrzehnt hat John Francis O’Mara wieder ein Konzert bei den Country Friends Kötz gegeben. Klassischer Country in akustischer Interpretation traf auf meist eigene Lieder von John Francis O’Mara, die er mit viel Herzblut direkt in die Seele der versammelten Mitglieder und Gäste gesungen hat. John Francis O’Mara hat irische Vorfahren und lebt seit letztem Jahr in Richmond, Virginia. Mit einer brandneuen CD "Forbidden Hymns" im Gepäck hat er seine Zuhörerschaft in Kötz in von ihn gewohnter Weise in seinen Bann gezogen. Seine Lebensgeschichte erklärt, weshalb sein erstes Lied, „A Satisfied Mind“, von der Gospel Musik angehaucht war. Erinnerungen an Porter Wagoner, Jean Shepard, Johnny Cash oder die Byrds wurden wach, die in ihren jeweiligen Versionen ebenfalls erklärten, weshalb der Mensch mit einem zufriedenen Gemüt der reichste Mensch der Welt ist.

Mit Johnny Cash verbindet John Francis O’Mara vieles, schließlich ist er eng befreundet mit dessen Sohn John Carter Cash, mit dem er regelmäßig freie Zeit verbringt und auch schon Lieder im Cash Cabin Studio in Hendersonville, Tennessee aufgenommen hat. Eines davon ist die 2012 eingesungene Eigenkomposition „Who“, die heute aktueller ist denn je, denn da heißt es u.a., „wer lebt von der Tötung anderer, wer hat dem Gleichheitsgrundrecht seinen Inhalt geraubt und wer hat den Vereinigten Staaten die innere Einheit genommen?“ Für astreine Gospel-Momente sorgte John Francis O’Mara bei „Mighty Power“ und „No One Gets Outta Here Alive“ haben John Carter Cash und John Francis O’Mara gemeinsam beim Campen geschrieben, in Erinnerung an die letzten Tage im Leben von Johnny Cash. Die Erkenntnis lautete, das Leben geht rasch vorbei, genieße jeden Moment. Umrandet wurde die Musik des amerikanischen Singer-Songwriters vom beliebten Duo John D. & The Rose unterstützt von Tommy am Kontrabass mit Liedern von Johnny Cash, Don Gibson, Johnny Horton, Kris Kristofferson, John Prine oder Don Williams. (Friedrich Hog)

