Großkontrolle auf A8: 60 Fahrzeuge werden von Polizei aufgehalten

Auf der A8 bei Leipheim hat die Polizei am Dienstag gemeinsam mit dem Zoll und dem Gewerbeaufsichtsamt Augsburg eine große Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei habe sie in mehreren Stunden knapp 60 Fahrzeuge aufgehalten und kontrolliert: In einem Fall fuhr ein Mann einen Kleintransporter mit Anhänger, obwohl er seit über 20 Jahren keine Fahrerlaubnis besitzt. Bei einer anderen Kontrolle fiel der Polizei auf, dass ein Fahrer eines Kleintransporters unerlaubt einer Tätigkeit nachging und deshalb kein Aufenthaltsrecht mehr in Deutschland habe.

Weiter hielten die Beamten einen Minivan auf, in dem zehn Personen saßen, von welchen acht nicht angeschnallt waren. Außerdem fiel den Beamten ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf, der Anzeichen eines Drogenkonsums zeigte. Nach einem positiven Drogenschnelltest wurde eine Blutentnahme angeordnet. Insgesamt eröffnete die Polizei sechs Strafverfahren und mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Außerdem behielt sie vor Ort Sicherheitsgelder im mittleren vierstelligen Bereich ein. (AZ)