Grundschulen im Landkreis Günzburg: Klare Regeln für Handynutzung und Smartwatches

Landkreis Günzburg

Digitale Auszeit: So gehen Grundschulen im Landkreis mit Handy und Smartwatch um

Für die Nutzung von Handys und Smartwatches gilt an den Grundschulen im Kreis Günzburg eine klare Linie. Dabei geht es nicht nur darum, Ablenkung zu vermeiden.
Von Claudia Jahn
    Eine Situation wie auf diesem Bild ist für Bernd Jackstädt, dem Konrektor der Grundschule und Südost in Günzburg und seine Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen des Landkreises undenkbar: Handys haben hier im Unterricht nichts verloren.
    Eine Situation wie auf diesem Bild ist für Bernd Jackstädt, dem Konrektor der Grundschule und Südost in Günzburg und seine Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen des Landkreises undenkbar: Handys haben hier im Unterricht nichts verloren. Foto: Claudia Jahn

    „Mein Kind muss seine Schritte zählen. Kann es deshalb die Smartwatch, während es in der Schule ist, aktiviert lassen?“  Mit solchen oder ähnlichen Fragen werden die Lehrkräfte der Grundschulen im Landkreis immer wieder konfrontiert. Häufiger haben schon die Jüngsten mobile Endgeräte in der Schultasche und am Handgelenk dabei, wenn sie zum Unterricht kommen. Unabhängig von der Frage, ab welchem Alter Kindern ein Handy oder auch eine Smartwatch zur Verfügung gestellt werden solle, gelten an den Grundschulen im Landkreis für die Nutzung dieser Kommunikationsmittel klare Regeln. 

