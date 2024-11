1000 Euro für Kinder- und Jugendhospiz der Malteser

„Es sind solche besonderen Momente, für die es lohnt sich zu engagieren.“ So fasste Hans Kaltenecker (Fraktionsvorsitzender der UWB) die Scheckübergabe an das Kinder- und Jugendhospiz der Malteser zusammen. Zusammen mit Miriam Albrecht (Erste Vorsitzende der UWB) wurde ein Scheck in Höhe von 1000 Euro an Sylvia-Maria Braunwarth übergeben. Sie koordiniert den Kinder- und Jugendhospizdienst. Hans Kaltenecker nutzte die Gelegenheit, sich bei Braunwarth und ihrem Team zu bedanken, das sich aufopferungsvoll um Kinder, Jugendliche und Familien kümmert, die sich mit dem Thema Tod beschäftigen müssen. Alle Anwesenden sind sich sicher, dass mit der Spende gerade in der Vorweihnachtszeit die eine oder andere Freude gemacht werden kann.