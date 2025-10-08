Günzburg 16 Jahre Lions-Adventskalender mit Vortrag von Samuel Koch

Die Verzweiflung, die Samuel Koch packte, als er nach langer Zeit erstmals vor einen Spiegel geschoben wurde, um sich selbst wieder sehen zu können, muss gewaltig gewesen sein. „Gedanklich war ich in einer Abwärtsspirale, das war nicht mehr ich, nur noch übereinandergestapelte Knochen, umgeben von leblosem Fleisch.“ Damals habe er alles verloren, von dem er glaubte, dass es ihn ausmache: Das Leistungsturnen, das gerade begonnene Schauspiel-Studium, alles, was man eben so als 19-Jähriger vor sich hat. Samuel Koch ist daran nicht verzweifelt und zerbrochen. „Meinen Geschwistern und mir wurde als Kind vermittelt, dass unser Wert als Mensch nicht von der Leistung abhängt. Vor allem mein Papa hat dafür gesorgt.“ Statt Ärger wegen schlechter Noten gab es Trost, statt Ermahnungen, wenn sich die Geschwister stritten, die Ansage: „Du bist Eins plus.“