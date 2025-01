23-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein wachsamer Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwochabend auf der A8 in Richtung München ein auffällig fahrendes Auto, weshalb Beamte der Verkehrspolizei Günzburg das Fahrzeug im Bereich Günzburg einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrer augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der Mann gleich unter dem Einfluss von mehreren Stoffen unterwegs war. Die Verkehrspolizisten ordneten daher eine Blutentnahme an, unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 23-Jährigen ein. Die Führerscheinstelle wird abschließend über seine Verkehrstauglichkeit entscheiden. (AZ)

