32-Jähriger fährt mit Auto auf der A8 trotz Fahrverbot

Die Polizei hat am Donnerstag einen 32-Jährigen auf der A8 bei Günzburg erwischt, der trotz eines Fahrverbots am Steuer eines Autos saß. Laut Pressebericht kontrollierten am Abend Beamte der Verkehrspolizei Günzburg an der A8 Anschlussstelle Günzburg den 32-jährigen Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung seiner Führerscheindaten ergab sich, dass gegen den Mann seit fast zwei Jahren ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Deswegen untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen ihn ein. (AZ)

