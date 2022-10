34-Jähriger prügelte eigene Schwester krankenhausreif

Plus Ins Gefängnis muss ein 34-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Günzburg wegen gefährlicher Körperverletzung. Etliche Gründe sprachen gegen eine Bewährung.

„Es tut mir leid, was ich getan habe“, entschuldigte sich der Angeklagte bei Richterin Julia Lang. Das half ihm jedoch wenig. Der Mann hatte im Alkoholrausch seine Schwester derart verprügelt, dass die 32-Jährige erhebliche Verletzungen erlitt. Dafür soll er jetzt ins Gefängnis, weil er schon zweimal wegen Gewaltdelikten Bewährungsstrafen kassiert hatte.