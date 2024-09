5.000 Euro für den Pavillon des Lebenshilfe-Zentrums in Günzburg

Groß war die Freude beim Lebenshilfe-Zentrum Günzburg, als Christine Paul Eger von Energie Schwaben einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro an Ekaterina Klug, der Leiterin Offene Behindertenarbeit bei der Lebenshilfe Donau-Iller in Günzburg überreichte. „Die Spende hilft uns, unseren Gartenpavillon im Lebenshilfe-Zentrum wieder aufzubauen und herzurichten“, erklärte Klug. Im Pavillon könne man im Schatten spielen, wenn es heiß ist. Aber auch bei leichtem Regen werde der Pavillon in Anspruch genommen. Die Offene Behinderten Arbeit bietet für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Freizeitangebote an. Im Garten des Lebenshilfe-Zentrums Günzburg, wo der Pavillon steht, verbringen die jungen Menschen viel Zeit beim Basteln, mit Gesellschaftsspielen und beim Picknicken. Getobt wird hier auch, den im Garten stehen Schaukel und Klettergerüst. Sogar Therapiestunden sind unter dem Pavillondach möglich. Allein aus öffentlichen Mitteln hätte die Reparatur nicht bezahlt werden können, sagt Klug. Die Lebenshilfe sei auf zusätzliche Spenden angewiesen. (AZ)