53-Jähriger verletzt seinen Arbeitskollegen mit Besenstiel

In Günzburg ist es am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Laut Polizei ereignete sich diese gegen 8 Uhr in der Lindenallee. Ein 53-Jähriger schlug hierbei mit einem Besenstiel auf seinen 43-jährigen Kollegen ein. Durch die Schläge verletzte sich der 43-Jährige leicht. Da der 53-Jährige mit dem Besenstiel auf die Hosentasche schlug, in der der Geschädigte sein Handy verstaute, wurde dieses am Bildschirm beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Außerdem stellte sich heraus, dass der 53-Jährige seinen Kollegen in der Vergangenheit wohl bereits mehrfach körperlich angegangen haben soll. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen. (AZ)

