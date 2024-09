55 Brunnenbesitzer haben hier ihr Wasser testen lassen

Es ist Mittwochvormittag und auf dem Lannionplatz in Günzburg bildet sich eine kleine Schlange vor einem auffälligen, gelb leuchtenden Fahrzeug. Trotz des durchwachsenen Wetters warten die Menschen geduldig vor dem Auto, die meisten von ihnen haben kleine, mit Wasser befüllte Plastikflaschen dabei. Das Labormobil des VSR-Gewässerschutz (Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse) ist nach Günzburg gekommen. Gemeinsam bieten Georg Stüker und Harald Gülzow den Günzburgern an diesem Tag von 9 bis 11 Uhr an, ihr Brunnenwasser zu untersuchen. Der Diplom-Physiker Harald Gülzow verrät, welche Analysen das Labormobil durchführt und was er in seiner Zeit als „Wasser-Prüfer“ schon erlebt hat.

