80-Jährige fährt zwei geparkte Autos an

Eine 80-jährige Autofahrerin hat am Freitag in Günzburg zwei Autos angefahren und beschädigt. Laut Polizei fuhr die Frau um 8.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Stegerwaldstraße in Günzburg in Richtung der Tulpenstraße. Dabei fuhr sie zu weit rechts und streifte zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. Am Fahrzeug der Frau und den beiden geparkten Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. (AZ)

