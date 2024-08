A8 bei Günzburg: Autofahrer rast in Sicherungsanhänger

Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag für hohen Schaden auf der A8 bei Günzburg gesorgt. Auf dem Streckenabschnitt der Autobahn wurde in Fahrtrichtung Stuttgart eine Wanderbaustelle errichtet. Da sich die Bauarbeiten auf den rechten Fahrstreifen auswirkten, reduzierte laut Polizeiangaben die Firma die Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich auf 80 Kilometer pro Stunde und sperrte den rechten Fahrstreifen. Auf die Baustelle wies die Beschilderung vorschriftsmäßig hin. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg weiter mitteilt, befuhr ein 41-jähriger Fahrer den rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart und übersah dort die ausgeschilderte Baustelle. Er versuchte noch, dem Sicherungsanhänger vor der Baustelle auszuweichen, kollidierte jedoch mit diesem.

Unfall auf der A8 bei Günzburg: Schschaden in Höhe von rund 70.000 Euro

Der 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach den Schätzungen der Beamten der Verkehrspolizei Günzburg ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Der Lkw mit Sicherungsanhänger und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Warum der Fahrer die ausgeschilderte Baustelle nicht erkannte, sei laut Polizeiangaben noch unklar. (AZ)