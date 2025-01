Abends ins Heimatmuseum Günzburg

Das Heimatmuseum Günzburg startet mit einer neuen Veranstaltungsreihe ins neue Jahr. Einmal im Monat an einem Donnerstag öffnet das Museum abends seine Pforten und lädt zu einer exklusiven Führung oder einem Vortrag ein. Los geht es am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr mit einer Führung durch die Weihnachtsausstellung „Feliz Navidad – Weihnachten in Lateinamerika“.

Das Themenspektrum der Veranstaltungsreihe reicht von lateinamerikanischen Krippen über die Schätze des Stadtarchivs bis hin zu Frauenporträts in der Museumssammlung. „Museen sind soziale Orte, an denen man sich trifft und austauscht“, sagt Museumsleiter Raphael Gerhardt. „Diesem Gedanken wollen wir mit unserer Veranstaltungsreihe noch stärker Rechnung tragen.“ Deshalb sind die Teilnehmer im Anschluss an die Führungen und Vorträge dazu eingeladen, bei einem kühlen Getränk miteinander oder mit dem Museumsteam ins Gespräch zu kommen.

Rudolf Kombosch führt durch die Weihnachtsausstellung

Bei der ersten Veranstaltung am Donnerstag, 30. Januar, führt der ehrenamtliche Museumskustos und zweite Vorsitzende des Historischen Vereins Günzburg, Rudolf Kombosch, kenntnisreich und kurzweilig durch die von ihm konzipierte Weihnachtsausstellung. Dabei erfahren die Teilnehmer unter anderem, wie die Krippen der Shipib-Ureinwohner aus dem Amazonasgebiet aussehen, warum Maismehl für Weihnachtsfiguren gebraucht wird und warum in Peru tönerne Krippenmodelle auf die Hausdächer gestellt werden. Die Führungen beginnen immer um 19 Uhr.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird die Anmeldung unter museum@rathaus.guenzburg oder 08221/38838 empfohlen. Im Preis von 8 Euro ist ein Getränk enthalten. Das gesamte Jahresprogramm der Museumsdonnerstage ist auf der Internetseite des Museums zu finden unter www.guenzburg.de/museum (AZ)