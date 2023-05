Abschied von Helmut Kircher in Günzburg

Am Dienstagvormittag fand die Trauerfeier für den langjährigen Mitarbeiter der Günzburger Zeitung, Helmut Kircher, statt.

Etwa 100 Trauergäste haben am Dienstagvormittag bei der Trauerfeier am Günzburger Friedhof Abschied von Helmut Kircher genommen, der am 15. Mai im Alter von 83 Jahren verstorben war. Pfarrer Alexander Bauer sprach in seiner Trauerrede vom "Iron Man", der vielen Günzburgern als Schauspieler, Regisseur, Sportler und langjähriger Mitarbeiter der Günzburger Zeitung in Erinnerung bleiben wird. (AZ)