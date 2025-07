AL-KO Radsportfreunde zum 34. Mal unterwegs

Seit 1992 lädt AL-KO Radsportorganisator Robert Köhler seine Radfreunde zu einer mehrtägigen Fahrradtour ein. Die diesjährige Route führte zu den Quellen der Donau und über die europäische Wasserscheide zum Neckar. An drei Tagen legten die sieben Teilnehmer rund 200 Kilometer zurück. AL-KO Betriebsarzt Dr. Dr. Wolfgang Stolle war bereits – der Tradition verpflichtend - am Donnerstag früh in Kötz gestartet und erreichte seine Freunde nach circa 150 Kilometer in Sigmaringen. Radsport-Chauffeur Wolfgang Dirr fuhr das AL-KO Radsport Team mit Bus und Fahrradanhänger bis nach Sigmaringen, wo das prächtige Schloss der Hohenzollern die Teilnehmer begrüßte. Kaum ein Adelsgeschlecht prägte die Geschichte Europas so, wie die Prinzen und Fürsten der Hohenzollern.

Die Radfreunde starteten bei Sonnenschein und faszinierendem Blick auf das Schloss Hohenzollern ihre Tour. Die Fahrt führte flussaufwärts. Das enge Donautal schlängelt sich über Inzigkofen, Gutenstein bis zum Kloster Beuron. Nach Besichtigung der Klosterkirche führte die Fahrt über Fridingen, Tuttlingen, Möhringen – wo die Donau plötzlich an mehreren Stellen versickert – über Immendingen bis nach Geisingen/Kirchen-Hausen.

Am zweiten Tag ging es nach Donaueschingen an die Donauquelle. Von dort nach Norden bis Schwenningen an die Quelle des Neckars. Am Neckartalradweg entlang über Deißlingen, Rottweil, Epfendorf, Oberndorf erreichten die Radfreunde Beffendorf oberhalb des Neckartals. Ein circa sechs Kilometer langer Anstieg zum Ende des Tages forderte die Kondition der „Pedalritter“. Der dritte Tag führte die Radsportgruppe am Neckar entlang bis zur historischen Altstadt nach Horb am Neckar. „Chefchauffeur“ Wolfgang Dirr fuhr nach dem Mittagessen, seine zufriedenen Radfreunde mit dem Begleitbus und Fahrradanhänger über Stuttgart nach Großkötz zurück. Die 35. AL-KO Radtour – so Organisator Robert Köhler - soll nächstes Jahr ins Oberbayerische Alpenvorland führen.

