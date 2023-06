Aleksandra Macuzic möchte Gesang und Musik unterrichten

Serie "Näherkommen" (Teil 4): Die 32-jährige Serbin hat Gesang studiert und ein großes Schubert-Repertoire. Dieses Talent möchte sie als Lehrerin weitergeben.

Die Serie "Näherkommen" stellt Frauen und Männer in kurzen Porträts aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Aleksandra Macuzic (32 Jahre, Serbien, Kragujevac, jetzt Günzburg): „Ich bin vor zwei Jahren nach Deutschland gezogen, weil ich hier mit meinem Mann leben will“, beschreibt Aleksandra Macuzic ihre Beweggründe, die Heimat Serbien zu verlassen. Ihr Mann hatte in Belgrad Deutsch für Pflegeberufe gelernt und hatte vor drei Jahren eine Arbeitsstelle als Krankenpfleger in einem Seniorenheim in Günzburg bekommen.

Aleksandra Macuzic studierte erst an der Musikakademie in Serbiens viertgrößter Stadt. Dann arbeitete sie an einer Musikschule und gab Gesangsstunden. „Ich habe ein großes Schubert-Repertoire“, verrät die Sängerin. Das stellte sie auch bei der Premiere der Ausstellung eindrucksvoll unter Beweis. Für eine gute Aussprache der deutschen Liedtexte hatte die dramatische Sopranistin zwei Jahre Deutschunterricht in Serbien genommen. „Ich muss die neue Sprache an der Volkshochschule aber noch genauer lernen, um in Deutschland als Musiklehrerin arbeiten zu können“, erklärt sie. Wenn das funktioniert, würde sie dafür auch in eine größere Stadt in Bayern ziehen.