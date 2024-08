Am Klinikstandort Günzburg entstehen 152 zusätzliche Stellplätze

Es ist zuweilen ein ärgerliches Geduldsspiel, wenn Patienten, Besucher oder auch Mitarbeitende des Bezirkskrankenhauses (BKH) und der Kreisklinik Günzburg auf der Suche nach einem Parkplatz sind. Das soll bald ein Ende finden: Die Erweiterung der sogenannten Parkharfe im Bereich der Hauptzufahrt zum Klinik-Campus und direkt gegenüber der Kreisklinik hat begonnen. Dort entstehen im östlichen Teil zur bestehenden Parkanlage an der Lindenallee 152 neue Parkplätze am Hang.

Wie Wilhelm Wilhelm vom Service-Center Bau der Bezirkskliniken Schwaben mitteilt, erhöht sich die Gesamtzahl am Hauptparkplatz damit auf 496. Insgesamt stehen dann für den Campus 1472 Parkplätze zur Verfügung. Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken unter Leitung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer hatte die Erweiterung im Dezember 2021 beschlossen. Im März 2022 folgte der Verwaltungsrat der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach mit einem entsprechenden Beschluss. Dann kam das Vorhaben ins Stocken. Nun nahm es wieder Fahrt auf, weil die Finanzierung geklärt werden konnte.

Für Parkplätze am Klinikstandort Günzburg werden 1,5 Millionen Euro investiert

Das Projekt mit einer Investitionssumme von 1,5 Millionen Euro soll jeweils zur Hälfte von den Trägern des BKH (das sind die Bezirkskliniken) und der Kreiskliniken (der Landkreis) getragen werden. Am 17. Juni fuhren die ersten Baumaschinen auf. Zuvor waren der benachbarte Reit- und Fahrverein, die Lebenshilfe und die Berufsfachschule für Physiotherapie durch die Regionalleitung Nord der Bezirkskliniken informiert worden. Wie Wilhelm betont, wurde bei der Planung darauf Wert gelegt, dass sich das Bauvorhaben in die Natur der Umgebung einfügt. Deshalb wird ein großer Aufwand betrieben, neue Bäume und Sträucher zwischen den Autoreihen zu pflanzen. Es werden versickerungsfähige Flächen erstellt und eine Regenrückhalthaltung plus Notüberlauf gebaut. „Von der Gesamtfläche, die etwa 12.400 Quadratmeter umfasst, bestehen zwei Drittel aus Grünflächen“, so Wilhelm. Die Zufahrt soll über die bestehende Parkharfe erfolgen. Die neue, erweiterte Parkanlage soll Ende Oktober, Anfang November 2024 bis auf die Bepflanzung und Rasenansaat fertig sein. Vom Baufortschritt haben sich Günzburgs Landrat Hans Reichhart, der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken, Stefan Brunhuber, und der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Robert Wieland, an Ort und Stelle überzeugt.

Bauleiter Klaus Köpf und der Geschäftsführer und Inhaber der beteiligten Baufirma, Norbert Ritter, informierten darüber, was alles vorgesehen ist. „Wir freuen uns, dass wir diesem lange währenden Problem nun gemeinsam Abhilfe schaffen können. Dies ist ein weiterer Baustein, um gemeinsam mit beiden Kliniken in eine gute Zukunft gehen zu können“, sagte Brunhuber. Wieland machte auf die Besonderheit aufmerksam, dass „der größte Parkplatz Günzburgs für alle, die das Ziel Bezirkskrankenhaus oder Kreisklinik haben, nach wie vor kostenlos ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“„Beide Einrichtungen sind über die Jahrzehnte gewachsen, die Parkflächen aber nicht in diesem Ausmaß“, stellte der Günzburger Oberbürgermeister fest. Das gehöre bald der Vergangenheit an. Im Endeffekt, so fasste es Landrat Reichhart zusammen, „ist das ein Riesengewinn für alle, die mit der Kreisklinik in Günzburg oder dem Bezirkskrankenhaus zu tun haben“. (AZ)