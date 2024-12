Ammoniakaustritt auf Firmengelände: Zwei Menschen werden verletzt

Am Montagvormittag wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Betriebsgelände der Firma Zott in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg alarmiert. Nach ersten Informationen kam es bei Revisionsarbeiten zu einer Beschädigung einer Kühlleitung, wobei es zum Austritt von Ammoniak kam. Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Das Gebäude wurde geräumt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, wie der Kreisbrandrat des Landkreises Günzburg, Stefan Müller, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr liegen aktuell keine weiteren Informationen über das Ausmaß, mögliche Verletzte und Gefahr für die Umwelt vor. Im Einsatz sind aktuell unter anderem die Feuerwehren aus Günzburg, Leipheim, Ichenhausen, Gundelfingen und der ABC-Zug der Feuerwehren Dürrlauingen und Röfingen, Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg, der Fachberater des THW OV Günzburg und der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug. Wir berichten an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

