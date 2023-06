Anass El Hajouji möchte Deutschland etwas zurückgeben

Serie "Näherkommen" (Teil 3): Der 24-jährige Marokkaner Anass El Hajouji floh aus der Ukraine nach Deutschland. Er will hier als Zahnarzt arbeiten.

Die Serie "Näherkommen" stellt Frauen und Männer in kurzen Porträts aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Anass El Hajouji (24 Jahre, Marokko, Fes, jetzt Bibertal): Das Studium der Zahnmedizin hat Anass El Hajouji im Jahr 2016 von seiner Heimatstadt Fes nach Dnipro im Herzen der Ukraine geführt. Viele seiner marokkanischen Freunde hatten dort an der anerkannten Universität für relativ wenig Geld Medizin studiert. Als der Krieg ausbrach, gelang es Anass El Hajouji mit ukrainischen Freunden zu flüchten. Die Odyssee führte ihn über Tschechien und die Schweiz nach Frankfurt, Berlin und zuletzt nach München. „Deutschland hat uns sehr geholfen, jetzt möchte ich etwas zurückgeben“, sagt er.

Nun lernt er fleißig Deutsch an der Volkshochschule. Der C1-Abschluss ist die Voraussetzung, dass sein Studienabschluss anerkannt wird. „Nach einem Praktikum möchte ich hier als Arzt arbeiten. Später vielleicht auch in der Ukraine. Aber nach Marokko will ich nicht mehr zurück.“