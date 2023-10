Günzburg

vor 51 Min.

Anforderungen an die Stadt Günzburg steigen gewaltig

In Günzburg wird derzeit, wie beispielsweise am östlichen Ortseingang, kräftig gebaut. Die Stadt wächst und benötigt Wohnraum. Gleichzeitig setzt sie mit Nachdruck auf das Prinzip der Nachverdichtung.

Plus Wachsende Einwohnerzahlen in Günzburg bedeuten mehr Bedarf an Wohnraum und Betreuungseinrichtungen. Bei der Bürgerversammlung geht es um die Lage in der Stadt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Großen Aufwand betrieben hat die Stadt Günzburg, um die Bürgerinnen und Bürger bei ihrem traditionellen Bürgerinformationsnachmittag im Saalfoyer des Günzburger Forums umfangreich zu informieren. Trotzdem hielt sich die Zahl der Besucherinnen und Besucher vor den Schautafeln über Statistiken, Projekte und Aktuelles, unter anderem aus dem Bereich der Stadtwerke Günzburg, in überschaubarem Rahmen. Ihnen allen wurde aber schnell vermittelt: Die große Kreisstadt hat viel vor.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) brachte es in der anschließenden Bürgerversammlung für die Gesamtstadt auf den Punkt. Zum 30. Juni 2023 zählte die Große Kreisstadt 22.045 Einwohnerinnen und Einwohner. Vor 20 Jahren waren es noch etwa 18.000. Mit einer Stadt, die wachse, wachsen auch deren Anforderungen, betonte Jauernig: noch mehr Wohnraum, neue Formen der Seniorenbetreuung und vor allem sei klar, dass man zwingend Schulplätze und Plätze für die Kinderbetreuung benötige. Was den Wohnraum betreffe, wolle man zwar weiterhin neue Baugebiete entwickeln, aber auch ganz bewusst und mit Nachdruck auf das Prinzip der Nachverdichtung setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen