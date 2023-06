Günzburg

18:30 Uhr

Anwohnende und Stadt gehen noch immer gegen Lärm im Hofgarten vor

Der Park am Forum am Hofgarten ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Doch durch laute Gespräche in den Abendstunden fühlen sich Anwohnende gestört.

Plus Immer wieder gibt es Ärger am Forum am Hofgarten. Günzburger berichten von andauernder abendlicher Ruhestörung. Doch das Problem lässt sich nicht einfach lösen.

Von Nadine Ballweg

Es wird nicht still um das Forum am Hofgarten. Schon in der Vergangenheit berichteten Anwohnende und anliegende Gewerbetreibende von massiver Lärmbelästigung. Nahezu täglich sollen sich Gruppen von bis zu 30 Jugendlichen im zentral gelegenen Park am Forum treffen. Je nach Wetter kommen sie schon um 19 Uhr zusammen. Dann wird es laut, unter der Woche oft bis 22 oder 23 Uhr. Einige Anwohnende berichten im Gespräch mit unserer Redaktion von lautstarken Diskussionen und Konflikten. Der Vorwurf: Die Stadt mache Augen und Ohren zu.

Aus Sorge vor Zwischenfällen auf den eigenen Grundstücken möchten die Betroffenen nicht namentlich in der Zeitung erscheinen. Eine Person, die im direkten Umfeld des Parks lebt, misst in unregelmäßigen Abständen die Lautstärke mit einer Handy-App, die das Ordnungsamt Günzburg ihr empfohlen haben will. Unserer Redaktion liegen einige Messergebnisse vor. Immer wieder steigt die Lautstärke über die Immissionsrichtwerte der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz von 55 und 45 Dezibel während der Ruhezeit und Nachtruhe und erreicht kurze Spitzenwerte von 87 Dezibel. Die Messungen haben nach Angaben von Friederike Kurtenbach, Juristin der Stadt Günzburg, nur eine geringe Aussagekraft: "Lärmmessungen sind von so vielen unterschiedlichen Faktoren wie Tageszeit, Messort und Art der Immission abhängig. Deshalb werden Lärmmessungen von Fachleuten mit spezieller Messtechnik über einen längeren Zeitraum gemacht." Pegelspitzen würden dabei eingerechnet, spielten aber als Einzelwert keine ausschlaggebende Rolle.

