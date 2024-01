Auch am Stadtberg wird bald schrankenfrei geparkt

Die Stadtwerke Günzburg stellen das zweite Parkhaus technisch um. Das müssen Nutzerinnen und Nutzer wissen.

Im vergangenen Sommer ist das Parksystem in der Tiefgarage Altstadt in Günzburg auf ein schrankenloses Kameraerfassungssystem umgestellt worden. Nun erfolgt nun auch die Umstellung im Parkhaus Stadtberg, teilen die Stadtwerke Günzburg mit.

Die hierfür notwendigen Arbeiten und Änderungen an den Anlagen sind vom 22. bis 24. Januar vorgesehen. Unter Umständen könne die Umstellung auch mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen, heißt es seitens der Stadtwerke. Während der Umstellung kann es bei der Ein- und Ausfahrt zu kleineren Behinderungen beziehungsweise Einschränkungen kommen. Die Nutzung des Parkhauses sei während der Umbauarbeiten dennoch möglich.

So funktioniert das Parken ohne Schranken in Günzburg

Die Stadtwerke bitten bei den Nutzerinnen und Nutzern um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Nach erfolgter Umstellung funktioniert das Parken dann wie in der Tiefgarage Altstadt – und zwar so: Bei der Einfahrt in das Parkhaus scannt eine Kamera das Kennzeichen des Fahrzeuges automatisch und erfasst dieses im System. Vor der Ausfahrt muss dann das Kennzeichen am Automaten eingegeben und anschließend das jeweilige Parkentgelt bezahlt werden. Die Bezahlung ist künftig per EC- und Kreditkarte, mit der Easypark-App sowie bar mit Münzgeld möglich. An den ersten Tagen nach der erfolgten Umstellung wird ein Einweiser vor Ort sein, um den Parkenden gegebenenfalls Hilfestellung zu geben. (AZ)