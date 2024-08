Auf dem "Giro di Gontia" geht es mit dem Rad rund um Günzburg

Raphael Gerhardt ist von seiner Wahlheimat Günzburg begeistert. Und das hat vor allem einen Grund: Der Günzburger Museumsleiter hat die vielen Radwege der Region für sich entdeckt. „Wir haben einfach ein super Radwegenetz hier im Landkreis“, ist Gerhardt überzeugt. Mit seiner Familie hat er das Wegenetzwerk ausgiebig getestet und für sehr gut befunden. Dass im September in Günzburg der Schwabentag stattfindet und dabei Fahrradfahren in der angehenden Fahrradstadt eine große Rolle spielt, brachte ihn auf eine Idee, die er zusammen mit dem Burgauer Künstler Hermann Skibbe weitergesponnen hat. Entstanden daraus ist der „Giro di Gontia“, eine besondere Radtour am Tag nach dem Schwabentag.

