Auffahrunfälle: Zweimal kracht es auf der B16

Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro ist nach Polizeiangaben bei zwei Auffahrunfällen am Samstag auf der B16 in Günzburg entstanden. Der Erste ereignete sich gegen 9.15 Uhr. Ein 26-jähriger Autofahrer war Richtung Krumbach unterwegs und überquerte die Autobahn A8. Ein vorausfahrender, ebenfalls 26-jähriger Fahrer, musste sein Auto verkehrsbedingt bremsen. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr ihm der Hintermann auf. An den beiden Autos entstand ein Schaden von jeweils etwa 2000 Euro.

Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Ein 24-Jähriger fuhr auf der B16 Richtung Norden und wollte mit seinem Auto an der Abzweigung zum Krankenhaus rechts abbiegen. Auf dem Ausfädelungsstreifen übersah der Fahrer, dass die vorausfahrende 79-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf ihren Wagen auf. Es entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen von etwa 500 und 200 Euro. Bei beiden Unfällen wurde keiner der Fahrer verletzt, berichtet die Polizei. Die beiden Unfallverursacher wurden jeweils wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verwarnt. (AZ)