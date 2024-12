Auffahrunfall auf B16: Person leicht verletzt

Im Bereich der Ampelanlage Höhe Augsburger Straße ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Pkw und einem Lkw gekommen. Das meldet die Polizei Günzburg. Ein 60-jähriger Pkw-Lenker hielt an der auf Rot wechselnden Ampelanlage verkehrsbedingt an. Ein ihm nachfolgender 36-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und konnte seinen Sattelzug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der Lkw fuhr dem Auto auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 60-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw des Geschädigten war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Günzburg war zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe mit im Einsatz. (AZ)

