„Außer Haus“: Künstler Andreas Neureuther zeigt seine Werke im Vermessungsamt

„Außer Haus“ – so lautet der Titel der neuen Ausstellung des Künstlers Andreas Neureuther, die im Vermessungsamt Günzburg mit einer Vernissage feierlich eröffnet wurde. Amtsleiter Peter Lauber freute sich, 80 Kunstinteressierte aus den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und darüber hinaus in seiner Behörde begrüßen zu können.

In seiner Einleitung wies er darauf hin, dass mit dieser Ausstellung, der 15. mittlerweile, sich auf wunderbare Weise ein Kreis schließt. Andreas Neureuther sei es gewesen, der als Architekt und damaliger Abteilungsleiter im Staatlichen Hochbauamt Krumbach vor 25 Jahren maßgeblich die Sanierung des Vermessungsamtsgebäudes geplant und geleitet habe. Auch nach einem Vierteljahrhundert profitierten Kunden und Bedienstete immer noch von der gelungenen Baumaßnahme.

Andreas Neureuther, zuletzt Baubürgermeister der Stadt Nürtingen, hatte sich schon seit seiner Kindheit mehr als andere mit Zeichnen und Malen beschäftigt. Seine vor Kurzem erfolgte Pensionierung gewährt ihm nun den Freiraum, sich verstärkt der Aquarellmalerei zu widmen. Als Architekt im Staatsdienst kann er in seiner Person nüchternes Verwaltungshandeln mit künstlerischer Freiheit vereinbaren. Der Künstler will den Blick auf die manchmal verborgenen Schönheiten in Architektur, Städtebau und Landschaft lenken, und in seinen Bildern das Licht einfangen, um die Stimmung und den Raum der Szenerie wiederzugeben. Man spürt seine Liebe zur Transparenz und Brillanz der Farben sowie zum Malen mit der Struktur und dem Weiß des Papiers. Die Betrachterin und der Betrachter entdecken in seinen Bildern immer wieder aufs Neue seine Faszination von der unendlichen Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks, den insbesondere die Aquarellmalerei bietet.

Andreas Neureuther nutzte die Gelegenheit, den Besucherinnen und Besuchern tiefere Einblicke in die Aquarellmalerei und seine Motive zu geben. Das Atelier eines Aquarellmalers sei quasi „Außer Haus“. Deshalb sei auch eine leichte, überschaubare Ausrüstung erforderlich, die er den Gästen in Natura präsentierte. Die Ergebnisse von zwei Malreisen nach Umbrien und auf die Kykladen im Jahr 2024 bilden die Kernstücke seiner Ausstellung. Stimmungsvoll umrahmt wurde die Vernissage von den Saxophonistinnen Hanna Menzinger und Alina Weiß, die bereits vor zwei Jahren die Vernissage von Gabriele Stolz im Vermessungsamt begleitet hatten. (AZ)

Info: Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Vermessungsamts (Montag – Freitag jeweils 8 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung) besichtigt werden. Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber können die Ausstellung bis 24. Januar 2025 besuchen.