Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Günzburger Schlachthausstraße ist am Dienstag eine 24-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr mit ihrem Auto stadtauswärts Richtung Leipheim gefahren. An der Kreuzung Pfarrhofplatz ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in den Stadtberg abzubiegen, und nahm hierbei einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr betriebsbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)