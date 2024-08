Autofahrerin nimmt Verkehrsteilnehmer in Günzburg die Vorfahrt

In der Nähe des Legolands in Günzburg hat sich am Montag ein Unfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen hat. Laut Polizei kam es am Vormittag kurz vor 10 Uhr dem Verkehrsunfall, als eine 34-Jährige mit ihrem Wagen von der B16 aus Kötz kommend am Zubringer zur Legolandallee an der dortigen Einmündung nach links abbiegen wollte. Dort nahm sie einem 54-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Legolandallee in Fahrtrichtung Legoland unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Pkw der 34-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis