Autos touchieren einander: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen um 6.50 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2510 in Fahrtrichtung Burgau unterwegs, als ihr ein 40-jähriger Autofahrer entgegenkam. Beim Vorbeifahren kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Da die Beamten den genauen Unfallhergang nicht abschließend klären konnten, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)

