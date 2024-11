B16 bald wieder befahrbar, nächste Sperrung steht bevor

Zwischen dem B16-Kreisverkehr und der Siemensstraße/Einmündung Dillinger Straße bis Höhe der Reisensburger Straße finden seit dem 12. November Bauarbeiten statt. Da die Arbeiten bisher gut verliefen und damit schnell vorangeschritten sind, kann dieser Bauabschnitt bald wieder für den Verkehr geöffnet werden, berichten die Stadtwerke Günzburg in einer Pressemitteilung.

Im Laufe des 2. Dezembers soll der Bauabschnitt zwischen dem B16-Kreisverkehr und der Siemens-straße/Einmündung Dillinger Straße (bis Höhe der Reisensburger Straße) wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Am selben Tag beginnen laut den Stadtwerken zudem Restarbeiten im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/Dillinger Straße. Hierfür wird die Dillinger Straße zwischen dem Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Dillinger Straße und der Kreuzung Reisensburger Straße/Dillinger Straße für etwa zwei Wochen gesperrt. Der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Dillinger Straße bleibt weiterhin für den Verkehr in beide Richtungen offen und befahrbar. Auch die Kreuzung Reisensburger Straße/Dillinger Straße ist dann wieder befahrbar, wobei nicht auf die Dillinger Straße in Richtung Innenstadt gefahren werden kann. (AZ)