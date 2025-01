Baggerfahrer wird von zwei Jugendlichen gefilmt und angegriffen

Eine Streitigkeit ist am Samstag gegen 17 Uhr in der Lindenallee in Günzburg eskaliert. Ein Unbekannter schlug laut Polizeibericht einem 58 Jahre alten Mann mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war nach Angaben der Beamten, dass der 58-Jährige auf einer Baustelle einen Bagger führte. Zwei Jugendliche näherten sich, augenscheinlich angetrunken, der Baustelle. Sie filmten den Baggerfahrer. Dieser wies sie darauf hin, Abstand zu halten, um einem Unfall vorzubeugen. Einer der beiden Jugendlichen schlug dann, so die Polizei, unvermittelt zu. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Es wird darum gebeten, dass sich mögliche Zeugen der Tat bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 melden. (AZ)

