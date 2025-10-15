Bauanträge können jetzt digital bei der Stadt Günzburg eingereicht werden

Digitale Bauanträge erfreuen sich in Bayern immer größerer Beliebtheit. Die Stadt Günzburg geht diesen Schritt jetzt mit, seit dem 1. Oktober können Bauanträge einfach und unkompliziert elektronisch eingereicht werden.

„Die Zahlen zeigen, dass diese digitale Möglichkeit von Planern gerne angenommen wird. Sie können die Bauanträge viel einfacher stellen und Kommunen können diese leichter bearbeiten. Diese Erleichterung für beide Seiten ist auch in Günzburg möglich“, freut sich Stadtbaumeister Georg Dietze. Der Digitale Bauantrag ermöglicht es, Bauanträge über ein Online-Formular mit wenigen Klicks direkt einzureichen. Der bisherige Gang zum Bauamt entfalle. Auch die am Computer entworfenen Baupläne können unmittelbar dem Online-Antrag angehängt werden. Die analoge Antragstellung sei selbstverständlich auch in Zukunft weiterhin möglich, betont Dietze mit.

Der digitale Bauantrag wurde vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mit Unterstützung des Staatsministeriums für Digitales und des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaats Bayern entwickelt. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter zufolge bieten seit 1. Oktober insgesamt 116 Städte und Landratsämter in Bayern den Bauantrag auf elektronischem Weg an, bei sechs weiteren laufe der Probebetrieb. (AZ)