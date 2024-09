Baum stürzt in Günzburg auf Straße: Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Noch Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein 64-jähriger Autofahrer. Als dieser den Wasserburger Weg befuhr, fiel laut Polizeiangaben unerwartet ein Baum auf die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Wie die Günzburger Polizei weiter mitteilt, sei die genaue Ursache für das Umfallen des Baumes ist bislang noch nicht bekannt. (AZ)

