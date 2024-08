Baustelle in Günzburg: Radlader umgeparkt und Werkzeug gestohlen

Von einer Baustelle in der Dillinger Straße stahlen Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, 11 Uhr bis Donnerstag, 14 Uhr, aus einem Baucontainer einen Hochbaulaser und eine Akku-Flex. Wie die Polizei mitteilt, musste der Dieb einen vor die Containertür abgestellten Radlader weggefahren, um überhaupt an den Container zu gelangen. Der Radlader wurde als zusätzlicher Diebstahlschutz absichtlich vor den Container geparkt. Nachdem sich die Täter Zugang verschafft hatten, brachen sie den Baucontainer auf, um an Werkzeuge zu kommen. Unweit von diesem Tatort kam es im gleichen Zeitraum in der Lochfelbenstraße ebenfalls zum Diebstahl mehrerer Werkzeuge. Hier brachen die Täter ebenfalls einen Bauwagen auf. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise oder Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 0821-9199 zu melden. (AZ)

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis