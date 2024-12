Beifahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend ist eine 24-Jährige mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 17.15 Uhr ein 69-Jähriger mit einem Auto von der Riedstraße nach links auf die B 16 einbiegen. Gleichzeitig wollte eine 22-Jährige mit ihrem Wagen von der B 16 kommend nach links in die Riedstraße abbiegen. Der 69-Jährige nahm der 22-Jährigen beim Abbiegen die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 24-jährige Beifahrerin im Auto der Frau mittelschwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige und die 22-Jährige blieben hingegen unverletzt, so die Polizei. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

