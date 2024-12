Beim Stadtbus Günzburg gelten ab Januar neue Tarife

Moderner, vernetzt zwischen Schiene und Straße und mit einem einfach zu handhabenden digitalen Ticket - so soll der Vollverbund aussehen, der in einem Jahr beim Verkehrsverbund Mittelschwaben vorgesehen ist. Die Veränderungen haben auch Auswirkungen auf den Stadtbus in Günzburg als Teil des ÖPNV-Systems. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen vor, die bereits ab dem 1. Januar 2025 gelten sollen.

Wie berichtet, sollen ab 2026 Bus und Schiene im Gebiet des VVM, zu dem neben dem Kreis Günzburg auch das Unterallgäu zählt, mit nur einem Ticket nutzbar sein. Bezahlen können die Nutzer dann ihre Fahrkarte einfach mit der Bankkarte - oder mit dem QR-Code für das Deutschland- oder Bayernticket. Beide gelten auch jetzt schon für die Nutzung des Günzburger Stadtbusses. Durch die Veränderungen in der Tarifstruktur, die dabei anstehen, muss auch die Stadt Günzburg ihre bisherigen Modelle für den Stadtbus anpassen. Zuletzt waren die Fahrtpreise beim Günzburger Stadtbus 2015, also vor zehn Jahren, angepasst worden. Die Differenz zwischen dem Preis, den die Fahrgäste bezahlen, und den tatsächlichen Kosten, teilen sich Landkreis (30 Prozent) und Stadt (70 Prozent).

Seniorentickets: Diese sind im Tarifangebot des VVM nicht vorgesehen. Einen vergünstigten Fahrpreis gibt es für Seniorinnen und Senioren trotzdem weiterhin: Gespräche mit dem Landkreis hätten ergeben, dass künftig eine Tageskarte Senioren angeboten wird, die 2,30 Euro kosten soll.

Punktekarte: In der Praxis habe sich gezeigt, dass die Handhabung von Punkte- oder Mehrfachfahrkarten ohnehin schon schwierig zu handhaben sind, heißt es aus der Stadtverwaltung. Mit der Integration des Schienenverkehrs werden sie nicht mehr funktionieren. Ab Januar 2025 wird es deshalb auch in Günzburg unter anderem die sehr stark subventionierte 30-Punkte-Karte nicht mehr geben.

Kindertickets: Bisher fuhren Kinder bis vier Jahre kostenlos mit dem Stadtbus - ab Januar wird erst ab sechs Jahren ein Kinderticket notwendig. Von sechs bis 15 Jahren zahlen die Fahrgäste 1,80 Euro.

Fahrscheine: Neben vergünstigten Wochen- und Monatsangeboten (16,70 beziehungsweise 57,80 Euro für Erwachsene) wird ab Januar eine leicht vergünstigte Tageskarte eingeführt, für Erwachsene kostet sie 4,60 Euro.