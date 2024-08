Beim Stadtradeln im Kreis Günzburg zehnmal um die Welt gefahren

Das Stadtradeln 2024 im Landkreis Günzburg und den Städten Burgau, Günzburg, Ichenhausen, Krumbach sowie den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen (Stadt Thannhausen, Markt Münsterhausen, Gemeinde Balzhausen) ist erfolgreich beendet. Nun steht nach allen Nachtragungen und Überprüfungen das Endergebnis fest – und das ist noch einmal eine positive Überraschung: Trotz des zeitweise eher durchwachsenen Wetters und des Hochwassers wurden neue Rekorde für den Landkreis aufgestellt.

Nach Angaben des Landratsamts traten 1682 aktive Radelnde an 21 Tagen im Zeitraum vom 4. bis 24. Juli in die Pedale. Insgesamt wurden für den gesamten Landkreis Günzburg 400.360 Kilometer erradelt – noch einmal etwa 25.000 Kilometer mehr als der Rekord aus dem vergangenen Jahr. Das Ergebnis entspricht damit fast einer 10-fachen Umrundung der Welt und einer Vermeidung von fast 67 Tonnen CO₂, das entspricht mehr als fünfmal den durchschnittlichen CO₂-Emissionen pro Kopf in Deutschland pro Jahr. Dies stellt ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und die nachhaltige Mobilität im Landkreis Günzburg sowie in den teilnehmenden Städten, Märkten und Gemeinden dar.

So haben die Kommunen beim Stadtradeln im Kreis Günzburg abgeschlossen

Hier die Ergebnisse der einzelnen Kommunen, hinzu kommen noch die Ergebnisse der etwa 180 dem Landkreis zugeordneten Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Stadt Burgau: 297 aktive Teilnehmer, 70.126 Kilometer geradelt, im Durchschnitt 6,6 Kilometer pro Einwohner.

Stadt Günzburg: 584 aktive Teilnehmer, 132.955 Kilometer, im Durchschnitt 6,1 Kilometer pro Einwohner.

Stadt Ichenhausen: 168 aktive Teilnehmer, 44.267 Kilometer, im Durchschnitt 4,6 Kilometer pro Einwohner.

Stadt Krumbach: 267 aktive Teilnehmer, 61.803 Kilometer, im Durchschnitt 4,4 Kilometer pro Einwohner.

Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen: 173 aktive Teilnehmer, 43.222 Kilometer, im Durchschnitt 4,4 Kilometer pro Einwohner.

Spannend zu beobachten war in diesem Jahr der Zweikampf der Teams der SG Reisensburg-Leinheim und des Dominikus-Ringeisen-Werks, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben: Bei quasi gleicher Teilnehmerzahl (120/123) liegen sie nach den drei Wochen sehr nah beieinander, nämlich bei beeindruckenden 36.366 beziehungsweise 32.457 Kilometern. Markus Landherr, Referat Öffentlichkeitsarbeit Dominikus-Ringeisen-Werk, berichtet dazu: „Der Teamgeist und Ehrgeiz, der sich da im Laufe des Wettbewerbs entwickelt hat, war beeindruckend. Das Stadtradeln hat uns allen richtig viel Spaß bereitet und im Endeffekt ist es ja auch irrelevant, wer die meisten Kilometer gesammelt hat – wir haben gemeinsam als Landkreis ein tolles Ergebnis erreicht!“ Der Landkreis und die teilnehmenden Gemeinden sehen es genauso und hoffen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso viel Freude hatten.

Auch Schulen im Kreis Günzburg radelten kräftig mit

Alle anderen Radlerinnen und Radler stehen dieser Leistung in nichts nach - das Ziel des Stadtradeln-Wettbewerbs ist jeder einzelne gefahrene Kilometer. Zeitgleich zum Stadtradeln fand auch dieses Jahr das Schulradeln in Bayern statt. Insgesamt haben sich vierzehn Schulen im Landkreis Günzburg angemeldet, welche insgesamt über 75.000 Kilometer erradelen. Auch bei den Schulen gab es einen knappen Wettkampf um die meisten Kilometer: In diesem Jahr liegt die Markgrafen Realschule Burgau (16.478 Kilometer) ganz knapp vor dem Dossenberger-Gymnasium-Günzburg (15.767 Kilometer) und dem Maria-Ward-Gymnasium (12.862 Kilometer) in Günzburg.

Das nächste Stadtradeln 2025 wird für die Stadt Günzburg ein ganz besonderes sein: Sie wird ihr zehntes Stadtradeln-Jubiläum feiern. (AZ)