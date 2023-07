Günzburg

Benedict Waldmann erhält mit der Stadtkapelle Günzburg Bestnoten

Benedict Waldmann, Dirigent der Stadtkapelle Günzburg, wurde beim Examenskonzert im Forum am Hofgarten in Günzburg mit Bestnoten ausgezeichnet.

Plus Der junge Dirigent begeistert die Juroren. Das Orchester geht an seine Grenzen. Und das Publikum bedankt sich mit stehenden Ovationen.

„Was für eine Leistung dieses Orchesters am heutigen Abend!“ – das war das begeisterte Fazit des Vorsitzenden der Prüfungskommission, Maurice Hamers, zum Examenskonzert von Benedict Waldmann. Es war der dritte große Auftritt des jungen Dirigenten mit seinem Projektorchester, zu dem sich 95 Musiker der Stadtkapelle Günzburg und des Musikvereins Fahlheim unter seiner Leitung zusammen gefunden hatten.

„Der spinnt“ – das dachten nicht wenige der beteiligten Orchestermitglieder zu Beginn dieses Jahres, als Benedict Waldmann seine Ideen und sein Konzept vorstellte. Dass aus diesem „Spinnen“ etwas Wunderbares entstehen kann, wurde spätestens beim umjubelten Konzert „Klangrausch“ in der Heilig-Geist-Kirche vor zwei Monaten offensichtlich und erlebte eine nochmalige Steigerung am vergangenen Sonntag im voll besetzten Forum am Hofgarten in Günzburg. Für die vielen Zuhörer, die beide Konzerte besuchten, war es ein ganz besonderes Erlebnis, einen Teil der Stücke, die in der Kirche vor dem Hintergrund einer eindrucksvollen Lightshow inszeniert wurden, nun rein konzertant zu hören. Herrlich mit welcher Feinheit und Präzision die Musiker im Orchesterteil zu Beginn des Prüfungskonzertes spielten. Die strahlenden Augen der hoch konzentrierten Instrumentalisten auf der Bühne spiegelten die Freude wider über diesen krönenden Höhepunkt ihrer langen gemeinsamen musikalischen Reise seit Jahresbeginn.

