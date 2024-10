Drei Unfälle in Günzburg und Bibertal: Verursacher fliehen

In den vergangenen Tagen haben sich in Günzburg und Bibertal drei Unfälle ereignet, wobei die Verursacher geflohen sind. Laut Polizei parkte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ein Heizöltankzug in der Neuen Straße in Bibertal um Heizöl zu liefern. Durch den parkenden Tankzug war die Straße stark verengt. Eine Nachbarin beobachtete, wie ein Schulbus versuchte, an dem Tankzug vorbeizufahren und mehrfach rangieren musste, um die Stelle zu passieren. Gegen Mittag stellte eine Anwohnerin einen Schaden an ihrem ebenfalls auf der Straße geparkten Auto fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ob der Schulbus hier das Fahrzeug war, das den Schaden verursacht hat, wird derzeit ermittelt.

In Günzburg werden zwei Fahrzeuge auf Parkplätzen beschädigt

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Bezirkskrankenhauses in Günzburg. Ein Autofahrer hatte dort seinen Hyundai abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er dort einen Schaden fest, der vermutlich von einer aufgeschlagenen Tür eines danebenstehenden Fahrzeugs stammt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 200 Euro. Der Unfallverursacher meldete sich weder beim Eigentümer des Autos noch bei der Polizei.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg ist es ebenfalls zu einer Fahrerflucht gekommen. Bereits am 12. Oktober parkte zwischen 10.45 und 13 Uhr ein Pkw-Fahrer seinen schwarzen Skoda Superb auf dem Parkplatz. Am 16. Oktober stellte er dann einen frischen Schaden an seinem Wagen fest. Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)